Şanlıurfa'da Pkk/kck Operasyonu: 8 Gözaltı
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakarette bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler, İfadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
- Şanlıurfa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:39 Kaynak: DHA
PKK'ya Bir Darbe Daha: Teröristlerin Kandil'le İletişimi Kesildi
Şeyma Subaşı, Boşanmalarına Sebep Gösterilen İddialara Bir Bir Cevap Verdi
Sosyal Medyadan Müşteri Bulup, Fuhuş Yapan 2 Kişiye Gözaltı
Son Dakika! Erdoğan "İlk Kez Açıklıyorum" Deyip Duyurdu: CHP Uzay Ajansının Kuruluşunu Anayasa Mahkemesine Götürdü