Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Pkk/kck Operasyonu: 8 Gözaltı

Şanlıurfa'da Pkk/kck Operasyonu: 8 Gözaltı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Pkk/kck Operasyonu: 8 Gözaltı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli,  düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakarette bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler, İfadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:39 Kaynak: DHA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'ya Bir Darbe Daha: Teröristlerin Kandil'le İletişimi Kesildi Şeyma Subaşı, Boşanmalarına Sebep Gösterilen İddialara Bir Bir Cevap Verdi

Sosyal Medyadan Müşteri Bulup, Fuhuş Yapan 2 Kişiye Gözaltı Son Dakika! Erdoğan "İlk Kez Açıklıyorum" Deyip Duyurdu: CHP Uzay Ajansının Kuruluşunu Anayasa Mahkemesine Götürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 12:20:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Pkk/kck Operasyonu: 8 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]