Şanlıurfa'da Pkk/kck Operasyonu: 8 Gözaltı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakarette bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler, İfadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



- Şanlıurfa

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