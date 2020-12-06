Son dakika haberi: Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda 7 tutuklama
06.12.2020 14:20
Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Şanlıurfa'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si tutuklanırken 3'ü ise serbest bırakıldı. Şahısların kaldıkları evlerde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
-İHA-
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