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Şanlıurfa'da PKK/KCK şüphelisi iki kişi tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Şanlıurfa'da PKK/KCK şüphelisi iki kişi tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütüyle irtibatları olduğu ileri sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan 8 zanlıdan 5'i savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen diğer zanlılardan ikisi tutuklandı, biri ise adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.

Şanlıurfa, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:20 Kaynak: AA
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