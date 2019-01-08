Şanlıurfa'da Pkk/kck'ya Yönelik Operasyon
1 saat önce
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Şanlıurfa
'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Birecik
ve Bozova
ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.B. ve F.P, tutuklandı, E.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Diğer 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:37 Kaynak: AA
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