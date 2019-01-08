Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Pkk/kck'ya Yönelik Operasyon

Şanlıurfa'da Pkk/kck'ya Yönelik Operasyon

1 saat önce

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da Pkk/kck'ya Yönelik Operasyon, System.String[]
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Birecik ve Bozova ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.B. ve F.P, tutuklandı, E.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Diğer 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:37 Kaynak: AA

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