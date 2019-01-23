Şanlıurfa'da PKK'lı ve Deaş'lı 2 Terörist Tutuklandı
1 saat önce
Şanlıurfa 'da, terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa
'da, terör örgütü PKK
ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde denetçi olarak faaliyet gösterdiği belirenen Suriye
uyruklu 1 kişiyi yakalandı. Ekiplerin, Hilvan
'da düzenledikleri diğer bir terör operasyonunda ise terör örgütü PKKKCKPYD-YPG üyesi olduğu saptanan 1 terörist yakalandı. Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkrmece tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:53 Kaynak: DHA
TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu
Rakka Halkı Terör Örgütü YPG/PKK'ya 24 Saat Süre Verdi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ortak Açıklama
Fazıl Say'ın Babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması!