Şanlıurfa'da PKK'lı Ve Deaş'lı 2 Terörist Tutuklandı
14 dakika önce
ŞANLIURFA 'da, terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ŞANLIURFA 'da, terör örgütü PKK
ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde denetçi olarak faaliyet gösterdiği belirenen Suriye
uyruklu 1 kişiyi yakalandı. Ekiplerin, Hilvan
'da düzenledikleri diğer bir terör operasyonunda ise terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG üyesi olduğu saptanan 1 terörist yakalandı. Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkrmece tutuklandı. - Şanlıurfa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:21 Kaynak: DHA
TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu
Rakka Halkı Terör Örgütü YPG/PKK'ya 24 Saat Süre Verdi
ABD Başkanı Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı'nı 'Geçici Devlet Başkanı' Olarak Tanıdığını Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ortak Açıklam