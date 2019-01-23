Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da PKK'lı Ve Deaş'lı 2 Terörist Tutuklandı

Şanlıurfa'da PKK'lı Ve Deaş'lı 2 Terörist Tutuklandı

14 dakika önce

ŞANLIURFA 'da, terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da PKK'lı Ve Deaş'lı 2 Terörist Tutuklandı, System.String[]
ŞANLIURFA 'da, terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde denetçi olarak faaliyet gösterdiği belirenen Suriye uyruklu 1 kişiyi yakalandı. Ekiplerin, Hilvan'da düzenledikleri diğer bir terör operasyonunda ise terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG üyesi olduğu saptanan 1 terörist yakalandı. Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkrmece tutuklandı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:21 Kaynak: DHA

PKK, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu Rakka Halkı Terör Örgütü YPG/PKK'ya 24 Saat Süre Verdi

ABD Başkanı Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı'nı 'Geçici Devlet Başkanı' Olarak Tanıdığını Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ortak Açıklam
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 22:35:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da PKK'lı Ve Deaş'lı 2 Terörist Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]