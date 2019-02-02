Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 10 tutuklama

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Rusya'nın Kim Kardashianı'ndan Şaşırtan İtiraf: Estetik Operasyon Geçirmedim

Atatürk Havalimanı'nda Ele Geçirildi! Değeri 900 Bin TL

Yolcu Otobüsü ile Cip Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var