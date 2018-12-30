Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da PKK Operasyonu: 15 Gözaltı

Şanlıurfa'da PKK Operasyonu: 15 Gözaltı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde polislerin yaptığı operasyonda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 15 kişi, gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da PKK Operasyonu: 15 Gözaltı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde polislerin yaptığı operasyonda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 15 kişi, gözaltına alındı.               

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 15 şüphelinin adresini belirledi. Ekipler adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirdi.

Polis şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:48 Kaynak: DHA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, PKK, Güncel
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