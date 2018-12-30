Şanlıurfa'da PKK Operasyonu: 15 Gözaltı
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde polislerin yaptığı operasyonda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 15 kişi, gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar
ilçesinde polislerin yaptığı operasyonda terör örgütü PKK
'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 15 kişi, gözaltına alındı.
Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 15 şüphelinin adresini belirledi. Ekipler adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirdi. Polis
şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:48 Kaynak: DHA
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