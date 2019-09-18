Şanlıurfa'da pkk/pyd'li terörist yakalandı
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen terör örgütü PKK/PYD mensubu 1 terörist yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:23 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen terör örgütü PKK/PYD mensubu 1 terörist yakalandı.
Suruç'un Ak Ziyaret Mahallesi'ndeki sınır hattında görev yapan askerler, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen kişiyi fark etti. Askerlerin yakaladığı şüphelinin, terör örgütü PKK/PYD'li olduğu belirlendi. Gözaltına alınan terörist, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Twitter, terör örgütü YPG'nin sosyal medya hesabını doğrulayarak mavi tik verdi İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var Son yıllardaki en büyük miktar! Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe Konya Stadı için Vodafone Park saldırısının benzerini planlamışlardı! Hapis cezası verildi