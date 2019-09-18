Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da pkk/pyd'li terörist yakalandı
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Şanlıurfa'da pkk/pyd'li terörist yakalandı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen terör örgütü PKK/PYD mensubu 1 terörist yakalandı.

Şanlıurfa'da pkk/pyd'li terörist yakalandı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen terör örgütü PKK/PYD mensubu 1 terörist yakalandı.

Suruç'un Ak Ziyaret Mahallesi'ndeki sınır hattında görev yapan askerler, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen kişiyi fark etti. Askerlerin yakaladığı şüphelinin, terör örgütü PKK/PYD'li olduğu belirlendi. Gözaltına alınan terörist, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Suriye, Suruç, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:23 Kaynak: DHA
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