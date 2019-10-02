Şanlıurfa'da pkk/pyd'li terörist yakalandı
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ŞANLIURFA'da polis ve jandarmanın ortak operasyon ile PKK/PYD'li terörist, gizlendiği evde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:56 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'da polis ve jandarmanın ortak operasyon ile PKK/PYD'li terörist, gizlendiği evde yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında PKK/PYD üyesi teröristin Haliliye ilçe kırsalındaki bir evde saklandığı tespit edildi. Polis ve jandarma ekipleri, eve operasyon düzenledi. Operasyonda, ismi açıklanmayan terörist yakalanarak gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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