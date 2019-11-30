Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da PKK/YPG, DEAŞ ile FETÖ operasyonuna 8 tutuklama
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da PKK/YPG, DEAŞ ile FETÖ operasyonuna 8 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da PKK/YPG, DEAŞ ile FETÖ operasyonuna 8 tutuklama

6 saat önce

ŞANLIURFA'da terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla polisin düzenlediği operasyonlarda PKK/YPG, DEAŞ ile FETÖ adına faaliyet yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da PKK/YPG, DEAŞ ile FETÖ operasyonuna 8 tutuklama, System.String[]
ŞANLIURFA'da terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla polisin düzenlediği operasyonlarda PKK/ YPG, DEAŞ ile FETÖ adına faaliyet yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri, yardım yataklık ettikleri veya sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları belirlenen 3 şüpheli ile DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 2 Belçikalı, 1 Fransız, 3 Suriyeli olmak üzere 6 kişi yakalandı. Firari FETÖ/PDY mensuplarının saklandıkları 'gaybubet evi' diye adlandırılan gizli adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.Emniyette işlemleri tamamlanan terör örğütü PKK/PYD, DEAŞ ile FETÖ adına faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.


- Şanlıurfa
PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:59 Kaynak: DHA
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