Şanlıurfa'da PKK/YPG'li terörist yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da PKK/YPG'li terörist yakalandı

11.04.2022 17:07

Şanlıurfa'da PKK/YPG'li terörist yakalandıŞANLIURFA Terör örgütü PKK/YPG'li terörist, jandarmanın düzenlediği operasyonla Şanlıurfa'da yakalandı.

Şanlıurfa'da PKK/ YPG'li terörist yakalandı

ŞANLIURFA Terör örgütü PKK/YPG'li terörist, jandarmanın düzenlediği operasyonla Şanlıurfa'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/YPG üyesi M.S.'nin Eyyübiye ilçesindeki bir ikamette saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonla terör örgütü üyesi M.S. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da PKK/YPG'li terörist yakalandı
Şanlıurfa'da PKK/YPG'li terörist yakalandı
Şanlıurfa'da PKK/YPG'li terörist yakalandı

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MSB: 'Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirilirken, Irak'ın kuzeyindeki... MSB: 'Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirilirken, Irak'ın kuzeyindeki... Aranan DEAŞ'lı Şanlıurfa'da yakalandı Aranan DEAŞ'lı Şanlıurfa'da yakalandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da PKK/YPG'li terörist yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da PKK/YPG'li terörist yakalandı - Son Dakika
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