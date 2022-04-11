Şanlıurfa'da PKK/ YPG'li terörist yakalandı
ŞANLIURFA Terör örgütü PKK/YPG'li terörist, jandarmanın düzenlediği operasyonla Şanlıurfa'da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/YPG üyesi M.S.'nin Eyyübiye ilçesindeki bir ikamette saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonla terör örgütü üyesi M.S. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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