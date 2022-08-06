Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 tutuklama

06.08.2022 00:28
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa'da PKK/YPG/PYD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da PKK/YPG/PYD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde PKK/YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahısların kaldığı evlerde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'da terör örgütlerinde faaliyette bulunan 2 zanlı tutuklandı Şanlıurfa'da terör örgütlerinde faaliyette bulunan 2 zanlı tutuklandı Van'da PKK/KCK'ya 1 ayda 287 operasyon Van'da PKK/KCK'ya 1 ayda 287 operasyon
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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