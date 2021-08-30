Şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, daha önce terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütle iş birliği yaptığı tespit edilen kişilere yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi.

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