Üye Girişi
Şanlıurfa'da PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

18.08.2021 15:32
Şanlıurfa'da PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı 15:47 Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı İntihar notu bırakıp kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim 15:35 İntihar notu bırakıp kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim Lenf kanseri tedavisi gören başarılı oyuncu Boğaç Aksoy, müjdeyi verdi! Son kemoterapi seansına girmiş 15:16 Lenf kanseri tedavisi gören başarılı oyuncu Boğaç Aksoy, müjdeyi verdi! Son kemoterapi seansına girmiş
15. Savunma Sanayii Fuarı'na damga vuran 'Milli Muharip Uçak' ilk kez görücüye çıktı 15:00 15. Savunma Sanayii Fuarı'na damga vuran 'Milli Muharip Uçak' ilk kez görücüye çıktı ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı 14:31 ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti 14:15 Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'ya verilecek ceza netleşti! Satılması gündemde 13:32 Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'ya verilecek ceza netleşti! Satılması gündemde Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı 12:49 Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı

Son Dakika Haberleri
15:47 Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı
15:13 Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek
14:59 15. Savunma Sanayii Fuarı'na damga vuran 'Milli Muharip Uçak' ilk kez görücüye çıktı
14:34 Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler
14:31 ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı
14:30 Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş
14:15 Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
14:13 Son Dakika! Taliban'dan kaçanların Kabil Havalimanı'nda çıkardıkları izdihamda 17 kişi yaralandı
14:04 Sarı-kırmızılılar "Oğulcan" krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında forma giyecek
13:55 Tüm dünya Taliban'ın basın toplantısına katılan tek kadın gazeteciyi konuşuyor! İlk soruyu o sordu
Marcao'nun yumruk olayından sonra Burak Elmas'tan çarpıcı sözler: Galatasaray üzerinden kimse racon kesmeye çalışmasın Marcao'nun yumruk olayından sonra Burak Elmas'tan çarpıcı sözler: Galatasaray üzerinden kimse racon kesmeye çalışmasın         
15:48
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Afganistan'daki Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atmamız söz konusu olamaz Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Afganistan'daki Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atmamız söz konusu olamaz         
15:46
Afganistan ekonomisine ne olacak? Tüm gözler Taliban ile iyi ilişkiler yürüten Çin'e çevrildi Afganistan ekonomisine ne olacak? Tüm gözler Taliban ile iyi ilişkiler yürüten Çin'e çevrildi         
15:17
Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek         
15:13
Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler         
14:35
Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş         
14:31
Tüm dünya Taliban'ın basın toplantısına katılan tek kadın gazeteciyi konuşuyor! İlk soruyu o sordu Tüm dünya Taliban'ın basın toplantısına katılan tek kadın gazeteciyi konuşuyor! İlk soruyu o sordu         
13:55
AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı         
13:17
Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı         
12:30
Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar         
12:15
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı         
12:09
5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı         
11:35
Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü         
10:09
Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti         
09:54
Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü         
07:32
İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz         
07:14
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 15:58:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement