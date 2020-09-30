Şanlıurfa'da plazma kampanyasıyla Covid-19'lular şifa bulacak - Son Dakika

Şanlıurfa'da plazma kampanyasıyla Covid-19'lular şifa bulacak

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüsle mücadelede kapsamında önemli bir adım atılarak hastalığı yenen hastalardan ilk kez immün plazma tedavisi için bağışlar alınmaya başlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay Kan Merkezince büyükşehir belediyesi sergi salonunda oluşturulan bağış merkezinde 30 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında immün plazma bağışı kabul edilecek. Açılışa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, Kan Merkezi Bölge Müdür Vekili Mehmet Akıncı, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Plazma Koordinatörü Dr. Melis Kurt, Kızılay Kan Merkezi Müdürü Vekili Hamza Sakar katıldı. Covid-19 hastalığı geçirmiş ve üzerinden 28 gün geçmiş 18 ve 60 yaş aralığı kadın ve erkekleri bağışa destek vermeye davet eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, immün plazma tedavisi için başta personellerden ve daha sonra ise Şanlıurfalılardan duyarlılık beklediklerini dile getirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir kampanyaya destek olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Kırıkçı, "Böyle bir proje geliştirdik. Bizlere katkı sunan tüm işbirlikçi kuruluşlara teşekkür ediyorum. Hem kendi personellerimiz hem de Şanlıurfalılar kampanyamıza destek veriyor. Bir canın bir hayatın kurtulmasına vesile olan katkıda bulanan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Hastanelerin immün plazma ihtiyacını karşılıyoruz"

Kızılay Kan Merkezi Bölge Müdür Vekili Mehmet Akıncı yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz Bölge kan merkezi olarak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünün destekleri ile birlikte böyle bir organizasyon düzenlendi kendilerine teşekkür ederiz. Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'in kan ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Covid 19 hastalığı nedeniyle hastanelere İmmün plazma ihtiyaçları olmaktadır. Bu hastanelerin immün plazma ihtiyaçlarını karşılamak için covid-19 hastalığı geçirmiş ve üzerinden 28 gün geçmiş 18 ve 60 yaş aralığı bay ve bayanlar bağışta bulunacak kişileri buraya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Plazma Koordinatörü Dr. Melis Kurt ise yaptığı konuşmada, katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine, Kızılay Kan Merkezi yetkililerine teşekkür etti.