İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce yapılan çalışma sonucu plakası tespit edilen kamyon, takibe alınarak durduruldu. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, kamyonun kasasının tabanına gizlenen 114 kilo 460 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, kamyondaki 2 kişiyi gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Polis durdurdu, kamyon kasasından 114 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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