İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çevik Kuvvet şubeleri ekiplerinden 396 polisin katılımıyla Topçu Meydanı, Ali Şelli Parkı ve Atatürk Bulvarı üzerindeki kafe ve parklarda denetimler gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimde 35 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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