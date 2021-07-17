Şanlıurfa'da 483 polisle eş zamanlı uygulama - Son Dakika

Şanlıurfa'da 483 polisle eş zamanlı uygulama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 483 polisle gerçekleştirilen uygulamada uyuşturucu madde, silah, çalıntı motosiklet ile çalıntı elektronik eşyalar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet ve İnsansız Hava Aracı Büro Amirliğinde 483 polisin katıldığı drone destekli genel bir uygulama gerçekleştirildi. Haleplibahçe, Karakoyun, Şehitlik ve Onikiler Mahalleriyle bölgede bulunan mezarlıklar, metruk binalar ve parklarda düzenlenen eş zamanlı uygulamada 8 uyuşturucu hap, 0,5 gram eroin, 2 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı, 30 mermi, 1 çalıntı motosiklet, 1 hacizli araç, 9 çalıntı cep telefonu ve 4 çalıntı tablet ele geçirildi. 2 araç trafikten men edilirken ele geçirilen malzemelerle ilgili 28 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesilmiş cezası olan bir şahıs ile "Tehdit ve şantaj" suçundan aranan 1 şahıs yakaladı.