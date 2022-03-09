Takip ettikleri zanlıyı yakalamak isteyen polislere ateş açıldı: 2 yaralı - Son Dakika
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Takip ettikleri zanlıyı yakalamak isteyen polislere ateş açıldı: 2 yaralı

09.03.2022 17:09

Takip ettikleri zanlıyı yakalamak isteyen polislere ateş açıldı: 2 yaralı Şanlıurfa'da takip ettikleri zanlıyı yakalamak isteyen polislere ateş açıldı.

Takip ettikleri zanlıyı yakalamak isteyen polislere ateş açıldı: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da takip ettikleri zanlıyı yakalamak isteyen polislere ateş açıldı. Olayda 2 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Mevlana caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri bir şahsı OSM kavşağında yakalamak istedi. Şahıs kendisini yakalamak isteyen polislere silahla ateş açtı. İlk ateş sonucu polis memurları Cemal B. ve Abdullah Yasir B. yaralandı. Yaralı polisler olayın yaşandığı bölgede bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasına kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edilirken kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da yaşanan olay sonrası hastaneye giderek yaralı polisler hakkında bilgi aldı.

İlk müdahaleleri burada yapılan yaralı polislerden biri Balıklıgöl Devlet Hastanesine, diğeri ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı polislerin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Takip ettikleri zanlıyı yakalamak isteyen polislere ateş açıldı: 2 yaralı
Takip ettikleri zanlıyı yakalamak isteyen polislere ateş açıldı: 2 yaralı
Takip ettikleri zanlıyı yakalamak isteyen polislere ateş açıldı: 2 yaralı
Takip ettikleri zanlıyı yakalamak isteyen polislere ateş açıldı: 2 yaralı
Takip ettikleri zanlıyı yakalamak isteyen polislere ateş açıldı: 2 yaralı
Takip ettikleri zanlıyı yakalamak isteyen polislere ateş açıldı: 2 yaralı
Takip ettikleri zanlıyı yakalamak isteyen polislere ateş açıldı: 2 yaralı
Takip ettikleri zanlıyı yakalamak isteyen polislere ateş açıldı: 2 yaralı
Takip ettikleri zanlıyı yakalamak isteyen polislere ateş açıldı: 2 yaralı
Takip ettikleri zanlıyı yakalamak isteyen polislere ateş açıldı: 2 yaralı

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TAKİP ETTİKLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İSTEYEN POLİSLERE ATEŞ AÇILDI, 2 YARALI TAKİP ETTİKLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İSTEYEN POLİSLERE ATEŞ AÇILDI, 2 YARALI Silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı Silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı

Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, Kaçakçılık, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takip ettikleri zanlıyı yakalamak isteyen polislere ateş açıldı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Takip ettikleri zanlıyı yakalamak isteyen polislere ateş açıldı: 2 yaralı - Son Dakika
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