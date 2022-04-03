ŞANLIURFA'DA, POLİSİ GÖRÜNCE KAÇAN UYUŞTURUCU SATICISI VURULARAK YAKALANDI - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA, POLİSİ GÖRÜNCE KAÇAN UYUŞTURUCU SATICISI VURULARAK YAKALANDI

03.04.2022 18:59

ŞANLIURFA'da, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan uyuşturucu satıcısı Şükrü Üdük (32), polisin açtığı ateş sonucu vurularak yakalandı.

ŞANLIURFA'da, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan uyuşturucu satıcısı Şükrü Üdük (32), polisin açtığı ateş sonucu vurularak yakalandı.

Olay, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, devriye görevinde bulunan polisler, yolda yürüyen bir kişiden şüphelenip durdurmak istedi. Polisin, 'dur' ihtarına rağmen şüpheli sokak arasında kaçmaya başladı. Polisin takip ettiğini fark eden şüpheli üzerinde bulunan tabancayla ateş açtı. Polislerin de açılan ateşe karşılık vermesiyle çıkan çatışmada şüpheli Şükrü Üdük, ayağından vurularak yaralı olarak yakalandı. Yapılan araştırmada Üdük'ün 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan hakkında arama kaydı bulunduğu belirlendi. Şükrü Üdük, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

ŞANLIURFA'DA, POLİSİ GÖRÜNCE KAÇAN UYUŞTURUCU SATICISI VURULARAK YAKALANDI
ŞANLIURFA'DA, POLİSİ GÖRÜNCE KAÇAN UYUŞTURUCU SATICISI VURULARAK YAKALANDI
ŞANLIURFA'DA, POLİSİ GÖRÜNCE KAÇAN UYUŞTURUCU SATICISI VURULARAK YAKALANDI
ŞANLIURFA'DA, POLİSİ GÖRÜNCE KAÇAN UYUŞTURUCU SATICISI VURULARAK YAKALANDI
ŞANLIURFA'DA, POLİSİ GÖRÜNCE KAÇAN UYUŞTURUCU SATICISI VURULARAK YAKALANDI
ŞANLIURFA'DA, POLİSİ GÖRÜNCE KAÇAN UYUŞTURUCU SATICISI VURULARAK YAKALANDI
ŞANLIURFA'DA, POLİSİ GÖRÜNCE KAÇAN UYUŞTURUCU SATICISI VURULARAK YAKALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA, POLİSİ GÖRÜNCE KAÇAN UYUŞTURUCU SATICISI VURULARAK YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA, POLİSİ GÖRÜNCE KAÇAN UYUŞTURUCU SATICISI VURULARAK YAKALANDI - Son Dakika
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