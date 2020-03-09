Şanlıurfa'da polislerinden uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışması - Son Dakika
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Şanlıurfa'da polislerinden uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışması

6 saat önce

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, düzenledikleri etkinliklerle uyuşturucuya karşı vatandaşları uyarıyor.

Şanlıurfa'da polislerinden uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışması, System.String[]

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, düzenledikleri etkinliklerle uyuşturucuya karşı vatandaşları uyarıyor.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında stant açan ekipler, hazırladıkları broşürleri vatandaşlara dağıttı.

Özel eğitimle narkotik dedektör köpeğinin de gösteri sunduğu etkinlikte, vatandaşlar uyuşturucunun zararlarına karşı bilgilendirildi.

Öte yandan ekipler, veliler ve öğretmenler için de "Narkorehber" faaliyetleri kapsamında seminerler gerçekleştiriyor.

Seminerlerde öğrencilerin uyuşturucudan nasıl korunulacağını anlatan ekipler, okullar kapanana kadar etkinliklerine devam edecek.

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:18 Kaynak: AA
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