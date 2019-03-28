Şanlıurfa'da Polyester Fabrikasında Yangın

ŞANLIURFA'da polyester fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı.

ŞANLIURFA'da polyester fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı. Pamuk ve iplik balyalarının tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Öğleden sonra 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Veysi Köran'a ait polyester fabrikasının deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek diğer bölümlere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin fabrika çalışanlarının da desteğiyle yaptığı 2 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü.



Yaklaşık 80 ton pamuk balyalarının küle döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



- Şanlıurfa

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