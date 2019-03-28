Şanlıurfa'da Polyester Fabrikasında Yangın
6 dakika önce
Şanlıurfa'da polyester fabrikasında yangın Şanlıurfa'da 80 ton polyester alev aldı Yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sek edildi Ekipler alev alan 80 ton polyesteri söndürmeye çalışıyorŞANLIURFA - Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki bir polyester fabrikasında...
Şanlıurfa'da polyester fabrikasında yangın
Şanlıurfa'da 80 ton polyester alev aldı
Yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sek edildi
Ekipler alev alan 80 ton polyesteri söndürmeye çalışıyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Öğle saatlerinde çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Şanlıurfa 1'inci Organize Sanayi Bölgesindeki bir polyester fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle depoda başlayan yangın, fabrikanın bir çok noktasına sıçradı. Yangına söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, fabrikanın duvarlarını delerek yangına müdahale etti. İçeride yaklaşık 80 ton polyesterin olduğu belirtildi.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:33 Kaynak: İHA
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