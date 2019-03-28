Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Polyester Fabrikasında Yangın, 80 Ton Polyester Alev Aldı

Şanlıurfa'da Polyester Fabrikasında Yangın, 80 Ton Polyester Alev Aldı

1 saat önce

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir polyester fabrikasında yangın çıktı.

Şanlıurfa'da Polyester Fabrikasında Yangın, 80 Ton Polyester Alev Aldı, System.String[]
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir polyester fabrikasında yangın çıktı. 80 ton polyesterin alev aldığı yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Şanlıurfa 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir polyester fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle depoda başlayan yangın, fabrikanın bir çok noktasına sıçradı. Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, fabrikanın duvarlarını delerek yangına müdahale etti. İçeride yaklaşık 80 ton polyesterin olduğu belirtildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:03 Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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