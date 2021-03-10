Şanlıurfa'da protokolünden kandil mesajları - Son Dakika

Şanlıurfa'da protokolünden kandil mesajları

10.03.2021 17:44
Şanlıurfa'da protokolünden kandil mesajları, System.String[]

Şanlıurfa il protokolü, yayımladıkları mesajlarla tüm İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik etti.

Şanlıurfa il protokolü, yayımladıkları mesajlarla tüm İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Miraç kandili münasebetiyle yaymnladığı mesajında, tüm İslam aleminin ve Şanlıurfalıların kandilini tebrik etti. Vali Erin mesajında, Yüce dinimiz İslam'ın insanlığa sunduğu nizam ve gönüllere getirdiği manevi huzurun derinden hissedildiği çok özel günlerden biri olan Miraç gecesi, kadim kültürümüzle yaşatmaya devam ettiğimiz, milletimizi birbirine bağlayan, kardeşlik ve dayanışma gücümüzü artıran, ruhumuzu sükuna erdiren çok özel bir gündür. Bu gece yapılacak dua ve ibadetlerimiz vesilesiyle, yaşadığımız zorlu süreçlerin son bulmasını, insanlığın sağlık, huzur ve mutluluğa kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, tüm İslam aleminin ve Şanlıurfalı hemşehrilerimin Miraç gecesini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Beyazgül, "Miraç tüm İslam alemi için ilahi rahmet ve lütuflarla dolu bir gecedir. Madde aleminden mana alemine yükselip ilahi rahmet ve huzura erişmenin, gönül ve ruh temizliği ile sayısız manevi güzelliğin yaşandığı bir zamandır. Böylesine mukaddes bir gecenin; millet olarak, ülke olarak kenetlenmeye, birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik içinde yaşamaya vesile olması en büyük arzumuz ve niyazımızdır. Yüreklerimizi kin ve nefret duygularından arındırmak, dostluklarımıza daha da önem vermek için bu mübarek geceyi büyük bir fırsat olarak görmeliyiz. Hem ülkemizi hem de dünyanın genelini tesirine alan kovid-19 hastalığıyla mücadelede zorluk ve sıkıntılar yaşadığımız bir dönemde Miraç'ın huzur ve esenliğimizi yükseltmesini ümit ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise mesajında, İslam Aleminin kandilini tebrik ederek, "Miraç, nefsin tezkiyesi, İslamın en büyük eseridir. Manevi alemin sırlarından bir demet, Peygamber Efendimizin müşahedesiyle Müslümanlara ikram edilmiştir. Müslümanların arz-ı hallerini en yakın makamdan Allah'a sunduğu bu gecede, insanlığın yararına göğe doğru açılacak ellerin karşılık bulmasını, Hz. Muhammed'e namazın takdim ettiği bu özel gecede, Yüce Allah'ın kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları kabul etmesini niyaz ederim. Dileriz ki Müslümanların serapa secde bir halde Allah'a yöneldiği bu gecenin ali hatırı, milletimizi, İslam alemini ve tüm insanlığı, hastalıklardan ve doğal afetlerden korumaya vesile olsun. Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da, ayrı bir maneviyatla idrak edilecek bu gecenin hemşerilerimize mübarek olmasını ve Müslümanların dualarının Allah'ın katına yükselmesini dilerim. Miraç Kandilimiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş mesajında ise "Miraç Kandilinde yapılacak duaların kabulünü ve başta ülkemizde olmak üzere tüm dünyada refahın yayılmasına, bütün insanlığın selametine, iyiliğin, kardeşliğin, paylaşımın ve merhametin artmasına vesile olmasını temenni ederim. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemiz ile ilimizde de görülen COvid-19 salgınının geçmesi ve insanlığın sağlığına tekrardan kavuşması adına da dua etmemiz gerekiyor. Üç ayların manevi hayatımıza getirdiği bereketle birlikte dini hayatımızda da önemli bir yeri olan Miraç gecesine ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Eyyübiyeli hemşerilerimin ve Müslüman aleminin Miraç kandilini tebrik ediyor, ülkemize, bütün insanlığa huzur, barış, kardeşlik, birlik ve dirlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" denildi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin mesajında, "Üç aylar içerisinde idrak edeceğimiz Mübarek gecelerden birisi olan Miraç Kandil'ine erişmenin sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Miraç, Peygamber efendimizin alemler ötesine, arş-ı alaya olan kutsal yolculuğudur. Böyle değerli gün ve geceler bedenimizi ve ruhumuzu arındırmaya, kötülüklerden uzaklaşmaya vesile olacak zamanlardır. Allah bize bu günlerin faziletinden faydalanarak doğruluğa erişmeyi, pandemiden kurtularak sağlıklı ve huzurlu dönemlere geçmemizi nasip etsin. Böylesine anlamlı ve mübarek gecelerde sadece kendimiz için değil tüm inananların ve hatta tüm insanlığın hayır ve selameti için ellerimizi semaya açmalı, Rabbimize gönülden boyun eğerek dua etmeliyiz. Bu vesile ile tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini tebrik ediyor, hayırlar ve güzellikler getirmesi diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun,mesajında, "Bu gece ilahi lütuf ve bereketler barındıran, hikmet ve muştularla gelen Miraç Kandilini idrak edileceğiz. Miraç, Sevgili Peygamberimizin Allah'ın izni ve keremiyle önce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da sonsuz kudretin ayetlerini müşahede etmek üzere semaya yükseltildiği yolculuktur" ifadeleri kullanıldı.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin mesajında, "Regaip Kandili'nin ardından arınma ve Allah'a yükseliş anlamına gelen Miraç Gecesi'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üç ayların başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip Kandili'nin ardından arınma ve Allah'a yükseliş anlamına gelen Miraç Gecesi'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kandiller yüreklerimizin kin ve nefret duygularının temizlenmesi için bir fırsattır. Bizler de bu fırsatı manevi, naif ve güzel duygular eşliğinde değerlendirmeliyiz. Bu mübarek gecedeki sevgi, hoşgörü ve paylaşımlar, barış, dostluk, kardeşlik duygularına katkı sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandil'inin, başta Viranşehir ve Şanlıurfa hemşerilerimiz, milletimiz ve İslam alemi için birliğe, huzura, kardeşliğe, sağlığa ve berekete vesile olmasını diliyorum" denildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da protokolünden kandil mesajları
Şanlıurfa'da protokolünden kandil mesajları
Şanlıurfa'da protokolünden kandil mesajları
Şanlıurfa'da protokolünden kandil mesajları
Şanlıurfa'da protokolünden kandil mesajları
Şanlıurfa'da protokolünden kandil mesajları
Şanlıurfa'da protokolünden kandil mesajları

Şanlıurfa, kandil, Mevla, İslam, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da protokolünden kandil mesajları - Son Dakika


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