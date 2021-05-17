ŞANLIURFA'DA, PTT ÖNLERİNDE YOĞUNLUK - Son Dakika

ŞANLIURFA'da 17 günlük 'tam kapanma' sonrası PTT'de işlem yaptırmak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

Yurt genelinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' sonrası, Şanlıurfa'da PTT, banka şubeleri ile ATM'ler ve fatura tahsilatı yapan iş yerleri önünde yoğunluk yaşandı. Özellikle, PTT şubeleri önünde oluşan uzun kuyruklarda sosyal mesafe kuralı ihlal edildi. PTT önünde oluşan uzun kuyruklarda sıranın kendilerine gelmesini bekleyen vatandaşlar, bölgeye gelen polis ekipleri tarafından tedbirlere uymaları yönünde sık sık uyarıldı.