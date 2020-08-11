Şanlıurfa'da PTT önünde sosyal mesafesiz kuyruk - Son Dakika

Şanlıurfa'da PTT önünde sosyal mesafesiz kuyruk

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka artışı olan iller arasında saydığı Şanlıurfa'da, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlar PTT önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Son zamanlarda koronavirüs vaka artışıyla gündeme gelen kentler arasında yer alan Şanlıurfa'da, yapılan uyarılara rağmen vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal etmeye devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren işlem yaptırmak isteyen çok sayıda kişi, Sarayönü Caddesi'nde bulunan PTT şubesine geldi. Burada uzun kuyruk oluşturanlar arasında maske takmayanların da bulunduğu görüldü. Sıradakiler, dip dibe bekledi.

Görevlilerin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal eden kalabalıktakilerin büyük bölümünün maskelerini de çenelerine takması dikkati çekti.