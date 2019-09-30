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Şanlıurfa'da PYD/PKK'lı 2 terörist yakalandı

54 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı 2 terörist yakalandı.

Şanlıurfa'da PYD/PKK'lı 2 terörist yakalandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde PYD/ PKK'lı 2 terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2 teröristin, Suriye'den yurda girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristleri sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen teröristler, jandarmaya götürüldü.

Şanlıurfa, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:20 Kaynak: AA
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