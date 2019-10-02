Şanlıurfa'da PYD/PKK üyesi terörist yakalandı

Şanlıurfa'da PYD/ PKK üyesi bir terörist, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla gizlendiği evde gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Haliliye ilçe kırsalında adresi tespit edilen PYD/PKK üyesi teröristin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri harekette geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda adı açıklanmayan PYD/PKK üyesi terörist yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA