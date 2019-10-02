Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da PYD/PKK üyesi terörist yakalandı
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Şanlıurfa'da PYD/PKK üyesi terörist yakalandı

47 dakika önce

Şanlıurfa'da PYD/PKK üyesi bir terörist, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla gizlendiği evde gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da PYD/PKK üyesi terörist yakalandı, System.String[]

Şanlıurfa'da PYD/ PKK üyesi bir terörist, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla gizlendiği evde gözaltına alındı.


Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Haliliye ilçe kırsalında adresi tespit edilen PYD/PKK üyesi teröristin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri harekette geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda adı açıklanmayan PYD/PKK üyesi terörist yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Jandarma, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:04 Kaynak: İHA
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