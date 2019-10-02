Şanlıurfa'da PYD/PKK üyesi terörist yakalandı
44 dakika önce
Şanlıurfa'da PYD/PKK üyesi bir terörist, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla gizlendiği evde gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:05 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da PYD/ PKK üyesi bir terörist, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla gizlendiği evde gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Haliliye ilçe kırsalında adresi tespit edilen PYD/PKK üyesi teröristin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri harekette geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda adı açıklanmayan PYD/PKK üyesi terörist yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin işlemleri sürüyor.
(İHA)
Ankara'da kadınları günde 70 erkekle fuhuş yapmaya zorlayan çete çökertildi 30 kadının çaresizliğinden faydalanan milyonluk fuhuş çetesi çökertildi Eline korkuluk demiri saplanan çocuğun soğuk kanlılığı kamerada İstanbul'da dev operasyon: Yangın tüplerinin içine gizlenmiş 1 ton 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi