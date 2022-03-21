Şanlıurfa'da Ramazan ayı öncesi hijyen denetimi - Son Dakika

Şanlıurfa'da Ramazan ayı öncesi hijyen denetimi

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde zabıta ekipleri tarafından fırın, unlu mamuller, lokantalar ve gıda satan işletmelerde Ramazan ayı öncesi hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler lokanta, pastane, unlu mamuller ve gıda satan işletmelerde vatandaş sağlığı için hijyen ve gramaj denetimleri gerçekleştirdi. Ramazan ayında vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketimi için kurulan farklı ekiplerle her mahallede bulunan işletmeleri denetleyen Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında da bu denetimlerini belirli aralıklarla sürdürecek.