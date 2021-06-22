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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den Kovid-19'a karşı aşı çağrısı - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den Kovid-19'a karşı aşı çağrısı

22.06.2021 13:06
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den Kovid-19'a karşı aşı çağrısı, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yaş grubunda olanlar ile SGK kaydı olan 18 yaş üstü çalışanları aşı olmaya davet etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yaş grubunda olanlar ile SGK kaydı olan 18 yaş üstü çalışanları aşı olmaya davet etti.

Vali Abdullah Erin, yaptığı yazılı açıklamada, kentte tüm kamu hastaneleri ve özel hastaneler, üniversite hastaneleri, aile hekimlikleri ile Piazza AVM, Urfa CİTY AVM, Organize Sanayi Bölgesi ve Evren Sanayi Sitesi'ndeki mobil ekiplerde randevulu veya randevusuz aşı olma imkanı olduğunu belirterek yaş grubundaki tüm vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

Salgın sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de büyük sıkıntılar yaşadığını hatırlatan Vali Erin, şunları kaydetti:

"Salgın tedbirlerinin gevşetilmeye başladığı bugünlerde, yeni bir salgın dalgasıyla karşı karşıya kalmamak için toplumsal bağışıklık büyük önem taşıyor. Bu bağışıklığın artmasındaki en önemli tedbir ise aşı olmak. Bugün itibarıyla ilimiz genelindeki tüm aşı ünitelerinde Sinovac ve Biontech aşıları başvuran herkese yapılabiliyor. Vatandaşlarımız aşılarını olarak yüzde 90'lara varan oranda salgından korunma imkanına kavuşmuş olacak. Toplumca aşıya gerekli önemi verdiğimiz takdirde, salgına karşı bağışıklığımızın artacağı, ölümcül vakalar yaşamak yerine ayakta hafif şekilde bu salgını atlatabileceğimizi bilim adamlarımız açıklamaktadır."

Vali Erin, açıklamada özellikle hastanelerdeki aşı ünitelerinde gece geç saatlere kadar aşılanma imkanı bulunduğunu ifade ederek, özellikle taziye evi konusundaki yasağın devam ettiğini, bunun yanında düğün ve benzeri toplu etkinliklerin maske ve mesafe kısıtlamasına tabi olduğunu anımsattı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den Kovid-19'a karşı aşı çağrısı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den Kovid-19'a karşı aşı çağrısı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Haziran, Toplum, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Toplum Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den Kovid-19'a karşı aşı çağrısı - Son Dakika


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