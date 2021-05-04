Şanlıurfa'da refüje çarpan otomobil devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücü ile yanında bulunan aynı aileden Emine, Mehmet, Perihan ve Zinet Kaya yaralandı.

Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest

Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı