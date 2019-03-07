Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Regaip Kandili Coşkusu

Şanlıurfa'da Regaip Kandili Coşkusu

30 dakika önce

Şanlıurfa'da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş, camilere akın etti.

Şanlıurfa'da Regaip Kandili Coşkusu, System.String[]
Şanlıurfa'da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş, camilere akın etti.

Şanlıurfa'da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş, Balıklıgöl platosunda yer alan Dergah Camisi'ne akın etti. Regaip Kandili kapsamında düzenlenen programda yatsı namazı öncesi vaaz verildi. Kente ilçelerden ve çevre illerden gelen vatandaşlar, kılınan yatsı namazının ardından okunan dualara "amin" dedi. Duanın ardından vatandaşlar il müftülüğünce organize edilen mevlidi şerif programına da yoğun ilgi gösterdi. Namaz sonrası vatandaşlar tarafından çeşitli ikramlar yapıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:15 Kaynak: İHA

Balıklıgöl, Regaib Kandili, Şanlıurfa, Güncel
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