Şanlıurfa'da Regaip Kandili Coşkusu
30 dakika önce
Şanlıurfa'da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş, camilere akın etti.
Şanlıurfa
'da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili
dolayısıyla binlerce vatandaş, camilere akın etti.
Şanlıurfa'da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş, Balıklıgöl
platosunda yer alan Dergah
Camisi'ne akın etti. Regaip Kandili kapsamında düzenlenen programda yatsı namazı öncesi vaaz verildi. Kente ilçelerden ve çevre illerden gelen vatandaşlar, kılınan yatsı namazının ardından okunan dualara "amin" dedi. Duanın ardından vatandaşlar il müftülüğünce organize edilen mevlidi şerif programına da yoğun ilgi gösterdi. Namaz sonrası vatandaşlar tarafından çeşitli ikramlar yapıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:15 Kaynak: İHA
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