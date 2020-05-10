Şanlıurfa'da resim yarışmasında dereceye giren çölyaklı hastalar ödüllendirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde "Dünya Çölyaklılar Günü" kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Suruç Çölyak Yaşam ve Farkındalık Derneği tarafından "Bir Çölyaklının Hayatı" adlı resim yarışması düzenledi.

Yarışmada dereceye giren 3 çölyak hastasına Hayrat Vakfı tarafından temin edilen bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

Suruç Çölyak Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Mehmet Emin Ergüvan, çölyak hastalığına dikkati çekmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Ergüvan, ilçe genelinde yarışmaya katılımın yoğun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"9 Mayıs Dünya Çölyaklılar Günü dolayısıyla sadece çölyak kardeşlerimizin katıldığı bir resim yarışması düzenledik. İlçede ilk defa böyle bir etkinlik yaptık. Dereceye girip 1. olana bisiklet, 2. ve 3. olana da oyuncak, kitap ve çeşitli hediyeler verdik. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla dereceye giren arkadaşlarımızı evinde ziyaret ederek hediyelerini takdim ettik. Bize desteğini esirgemeyen Hayrat Vakfı'ndan ve destek veren herkesten Allah razı olsun."

Yarışmada dereceye yapanlar da emeği geçenlere teşekkür etti.