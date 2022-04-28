Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Resmi belgede sahtecilik operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Resmi belgede sahtecilik operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

28.04.2022 21:12

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 17 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa'da resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 17 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarına yönelik 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce yapılan incelemede, kamu görevlisi olan şüphelilerin, "iş takipçisi" olarak tabir edilen kişilerce temin edilen Suriye uyruklulara Geçici Koruma Kimlik Belgesi düzenlenmesi için gerekli olan adres kaydı işlemlerini, maddi menfaat karşılığında usulsüz şekilde yaptıkları tespit edildi.

Operasyonda, 3'ü kamu görevlisi, 9'u Suriye uyruklu olmak üzere 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen mühür, kaşe ve çok sayıda Geçici Koruma Kimlik Belgesi ile dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Resmi belgede sahtecilik operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Resmi belgede sahtecilik operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Resmi belgede sahtecilik operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Resmi belgede sahtecilik operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Resmi belgede sahtecilik operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Resmi belgede sahtecilik operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Resmi belgede sahtecilik operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Resmi belgede sahtecilik operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Resmi belgede sahtecilik operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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