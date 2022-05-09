Şanlıurfa'da restoran ve kafeler dijitalleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da restoran ve kafeler dijitalleşiyor

09.05.2022 11:09

Şanlıurfa'da restoran ve kafeler dijitalleşiyorŞANLIURFA Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Google.org iş birliğiyle hayata geçirilen Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin saha uygulaması Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da restoran ve kafeler dijitalleşiyor

ŞANLIURFA Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Google.org iş birliğiyle hayata geçirilen Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin saha uygulaması Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde hazırlanan eğitim tırı, Haliliye ilçesindeki Abide Kavşağı civarında konuşlandı. Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şefik Bakay ve bazı odaların temsilcileri, tırı ziyaret etti. Çalışmayla restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmesi hedefleniyor. Tırda "Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama" modülleriyle işletmeler hemen hayata geçirebilecekleri pratik önerileri öğrenme imkanı buldu. Eğitimleri tamamlayarak sertifika alan işletmeci ve çalışanlar çekilişle verilecek 100 Samsung T290 tabletten birisini kazanma şansı yakalıyor.

Esnaf, Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesinin Şanlıurfa'da hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesiyle eğitimlerin verileceği tır, yarına kadar Şanlıurfa'da olacak.

Şanlıurfa'da restoran ve kafeler dijitalleşiyor
Şanlıurfa'da restoran ve kafeler dijitalleşiyor
Şanlıurfa'da restoran ve kafeler dijitalleşiyor
Şanlıurfa'da restoran ve kafeler dijitalleşiyor

YORUMLAR
500
Kadın müşteri kuryeyi şikayet etti, restoranın verdiği cevap ortalığı yıktı geçti Kadın müşteri kuryeyi şikayet etti, restoranın verdiği cevap ortalığı yıktı geçti Efeler Belediyesi, İlçeye 6. Kitap Kafeyi Açmaya Hazırlanıyor Efeler Belediyesi, İlçeye 6. Kitap Kafeyi Açmaya Hazırlanıyor

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da restoran ve kafeler dijitalleşiyor - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Demirtaş'tan 'puslu havayı' dağıtacak altı madde ve bir öneri: Adaylık tartışmalarını bırakın, birleşin ve bir araya gelin
12:22 DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'dan muhalefete uyarı: İnsanlar daha kötüsünden korktukları için AK Partiye destek veriyor
12:19 Amerika Birleşik Devletleri'nde bebek maması kıtlığı başladı
12:18 Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım
12:07 Ümit Özdağ'dan korkutucu iddia: Haziran 2015 - Kasım 2015 arasındaki sürece benzer bir şiddet dalgasını sığınmacılar üzerinden planlıyorlar
12:02 Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor: Trabzonspor ve Sivasspor avantajlı durumda
12:00 Putin'den sonra Zelenski'den de 9 Mayıs açıklaması: Nazizmi yenen atalarımızla gurur duyuyoruz, özgür ruhumuzu bağlayabilecek hiçbir pranga yok
11:59 Eski eşini öldüren zanlı, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası aldı
11:21 Karayılan'ın en yakınındaki isimlerden biriydi: PKK'nın Zap sorumlusu Helima Efendak öldürüldü
11:20 Kadın müşteri kuryeyi şikayet etti, restoranın verdiği cevap ortalığı yıktı geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 12:37:23. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da restoran ve kafeler dijitalleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement