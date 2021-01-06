Şanlıurfa'da restorasyon çalışmaları - Son Dakika

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerince merkez Eyyübiye ilçesinin Bıçakçı Mahallesi'ndeki 16 ayrı sokakta orijinaline uygun cephe sağlıklaştırma ve iyileştirme çalışmaları yapılıyor.

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