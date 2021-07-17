Şanlıurfa'da riskli ve metruk yapıların yıkım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da riskli ve metruk yapıların yıkım çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi tarafından ilçedeki riskli ve metruk yapıların yıkımı sürüyor.

Haliliye Belediyesi tarafından ilçedeki riskli ve metruk yapıların yıkımı sürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü, yürüttüğü saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda riskli ve metruk yapı tespit çalışmalarını devam ettiriyor. Çalışmalar kapsamında 1 Nisan-30 Haziran 2021 tarihleri arasında 3 riskli bina ile12 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi. Açıklamada, vatandaşların riskli ve metruk yapılarla ilgili bizzat yapacakları müracaatların ardından çalışmaların yürütüleceği ifade edildi.

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