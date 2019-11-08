Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da, Roma dönemine ait 333 sikke ele geçirildi: 3 tutuklama
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da, Roma dönemine ait 333 sikke ele geçirildi: 3 tutuklama

Şanlıurfa'da, Roma dönemine ait 333 sikke ele geçirildi: 3 tutuklama

7 saat önce

ŞANLIURFA'da, jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, Roma dönemine ait 333 adet sikke ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da, Roma dönemine ait 333 sikke ele geçirildi: 3 tutuklama, System.String[]

ŞANLIURFA'da, jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, Roma dönemine ait 333 adet sikke ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yurda kaçak yollarla tarihi eser getiren kaçakçılara yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Roma dönemine ait 333 tarihi sikke ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve 109 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen sikkeler ise müze müdürlüğüne teslim edildi.


Jandarma, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:08 Kaynak: DHA
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