Şanlıurfa'da, Roma dönemine ait 333 sikke ele geçirildi: 3 tutuklama

ŞANLIURFA'da, jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, Roma dönemine ait 333 adet sikke ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yurda kaçak yollarla tarihi eser getiren kaçakçılara yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Roma dönemine ait 333 tarihi sikke ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve 109 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen sikkeler ise müze müdürlüğüne teslim edildi.