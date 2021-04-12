Şanlıurfa'da Roma Dönemi'ne ait 523 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Roma Dönemi'ne ait 523 adet tarihi eser ele geçirildi.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda bir iş yerinde tarihi eser bulunduğu belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, Roma Dönemi'ne ait olduğu tespit edilen 473 sikke, 15 adet yüzük, birer heykel, bilezik ve ok ucu ile 32 tarihi obje olmak üzere toplam 523 parça tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.P. sağlık kontrolünün ardından işlemler için karakola götürüldü. - ŞANLIURFA