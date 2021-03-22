Şanlıurfa'da Roma dönemine ait 850 bronz sikke ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 110 bronz sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin'den İzmir'e giden bir otobüste tarihi eser taşındığına yönelik aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek araçta arama yaptı.

Aramada Roma dönemine ait 110 bronz sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sikkeler ise Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.