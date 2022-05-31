Şanlıurfa'da rüşvet operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da rüşvet operasyonunda 8 tutuklama

31.05.2022 12:34
Şanlıurfa'da rüşvet operasyonunda 8 tutuklama

ŞANLIURFA merkezli 4 ilde icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında rüşvet alıp verdikleri ve rüşvete aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 8'i, tutuklandı.

ŞANLIURFA merkezli 4 ilde icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında rüşvet alıp verdikleri ve rüşvete aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 8'i, tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memurlarının rüşvet istediği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan fiziki ve teknik takiple, rüşvet alıp verdikleri, rüşvet suçuna aracılık ettikleri ve yedieminlik görevini suiistimal ederek görevlerini kötüye kullandıkları belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin bulunduğu 24 şüpheli belirlendi. Savcılık kararıyla Şanlıurfa Eskişehir, Ankara ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, aralarında icra müdür ve müdür yardımcılarının da bulunduğu 5'i kamu görevlisi, 3'ü bilirkişi, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi arama çalışmaları ise sürüyor


Şanlıurfa'da rüşvet operasyonunda 8 tutuklama
Şanlıurfa'da rüşvet operasyonunda 8 tutuklama
Şanlıurfa'da rüşvet operasyonunda 8 tutuklama
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Şanlıurfa merkezli 4 ildeki rüşvet operasyonunda 8 zanlı tutuklandı Şanlıurfa merkezli 4 ildeki rüşvet operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Rüşvet, İcra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da rüşvet operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
12:33 Ünlü teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den her an resmi açıklama gelebilir
11:49 Gecenin en çok konuşulanı oldu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ayakkabısı, elbisesini geride bıraktı
11:44 Bakan Murat Kurum açıkladı: TÜFE üstü kira artışı yapan ev sahiplerine kanuni yaptırım uygulanacak
11:35 Yükselişine devam eden Dolar/TL 16,42 seviyelerinde işlem görüyor
11:34 Esra Erol'da muhabiri Caner Toygar, sosyal medyadan açıkladı: Beynimde görünen kitle için ilaçlı MR çekilecek
11:24 Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek
11:22 Bahçeli'nin sözleri partilileri heyecanlandırdı: Vur Mehmet'im vur
11:13 MHP lideri Devlet Bahçeli'den Yunanistan yorumu: Miçotakis yönetimi, denize dökülen dedelerinden ders almamış
11:01 Suriyeli kadını tekmeleyip "Benzettim" diyen adam, ekipler tarafından yakalandı!
10:57 Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 12:41:45. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da rüşvet operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement