Son dakika... Şanlıurfa'da rüşvet ve belgede sahtecilik operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika... Şanlıurfa'da rüşvet ve belgede sahtecilik operasyonu: 4 gözaltı

17.05.2022 10:24
Son dakika... Şanlıurfa'da rüşvet ve belgede sahtecilik operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haber: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Akçakale'deki araç muayene istasyonunda sahte evraklarla işlem yaptıkları ve rüşvet aldıkları öne sürülen şüphelileri takibe aldı. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Şanlıurfa'da rüşvet ve belgede sahtecilik operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Şanlıurfa'da rüşvet ve belgede sahtecilik operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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