ŞANLIURFA - Rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

18.05.2022 10:14

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Akçakale'deki araç muayene istasyonunda sahte evraklarla işlem yaptıkları ve rüşvet aldıkları iddiasıyla yakalanan 2'si istasyon çalışanı 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Operasyon kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 11 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Akçakale'de araç muayene istasyonunda sahte evraklarla işlem yaptıkları ve rüşvet aldıkları öne sürülen 4 şüpheli dün gözaltına alınmıştı.

ŞANLIURFA - Rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

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ŞANLIURFA'DAKİ ARAÇ MUAYENESİNDE 'RÜŞVET' OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA ŞANLIURFA'DAKİ ARAÇ MUAYENESİNDE 'RÜŞVET' OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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