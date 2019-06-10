Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da rüzgardan zarar gören enerji nakil hatları onarılıyor
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Şanlıurfa'da rüzgardan zarar gören enerji nakil hatları onarılıyor

7 saat önce

Şanlıurfa'da şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören enerji nakil hatları onarılıyor.

Şanlıurfa'da rüzgardan zarar gören enerji nakil hatları onarılıyor, System.String[]
Şanlıurfa'da şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören enerji nakil hatları onarılıyor.
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den (DEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kentin birçok bölgesinde enerji nakil hatları zarar gördü.
Rüzgarın yer yer saatteki hızının 60 kilometreyi bulduğu kentte, 150 elektrik direği devrildi.
DEDAŞ ekipleri, devrilen direklerin yerine yenilerini monte ederek, alçak ve yüksek gerilim hatlarındaki arızaları giderdi.
Çalışmalar sonucunda enerji verilemeyen birçok bölgeye yeniden enerji verilmeye başlandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:25 Kaynak: AA
Dicle Elektrik Dağıtım, Şanlıurfa, Güncel
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