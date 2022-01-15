Şanlıurfa'da "Sabır Evleri"nin yapımı devam ediyor - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapımı devam eden "Sabır Evleri"nin çevresinde ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Eyyüpnebi Mahallesinde hayata geçirdiği "Sabır Evleri" ile birlikte inanç turizminde önemli bir rol oynayacak.

Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in kabrinin de bulunduğu bölgede Eyyüp Nebi Camii Külliyesini ibadete hazır hale getiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, konaklama ihtiyacını karşılamak amacıyla misafirler için Sabır Evleri'ni de tamamladı. Bir süre önce TOKİ'den devralınarak yapımı tamamlanan Sabır Evleri'nde ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

Belediye ekipleri tarafından mevsim şartlarına uygun 650 adet çınar ağacı dikimi yapıldı. Çevre düzenlemesi yapılan 45 bin metrekare alandaki 86 bağımsız konuttan öncelikle yaşlılar yararlanacak.

45 bin metrekare alan üzerinde cami, konaklama yerleri, aşevi, kütüphane ve otopark yer alıyor.