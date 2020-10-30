Şanlıurfa'da safra ve pankreas tedavisinde ERCP yöntemi - Son Dakika

Şanlıurfa'da safra ve pankreas tedavisinde ERCP yöntemi

30.10.2020 09:31
Şanlıurfa'da safra ve pankreas tedavisinde ERCP yöntemi, System.String[]

Pankreas ve safra yollarının görüntülenmesi ve anında cerrahi müdahale yapılmasına imkan veren ERCP cihazı, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara hizmet vermeye başladı.

Pankreas ve safra yollarının görüntülenmesi ve anında cerrahi müdahale yapılmasına imkan veren ERCP cihazı, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara hizmet vermeye başladı. Cihazın gelişinin ardından çevre illerden de hastaların geldiği hastanenin doktorlarından Esat Taylan Uğurlu, "Pankreas ve safra yolları hastalıklarının tanısı için kullanılan ERCP yöntemi, hastalıkların tedavisinde de başarılı sonuçlar vermektedir. ERCP'nin tanısal işlemlerde başarı oranı yüzde 95, tedavi edici girişimlerde ise yüzde 90'ın üzerinde başarılı sonuç veriyor" dedi.

MİLİMETRİK MÜDAHALEYLE HASTA ŞİFA BULUYOR

ERCP yönteminin en sık safra yolu taşlarının ameliyatsız olarak çıkarmada kullanıldığını aktaran Uğurlu, milimetrik cerrahi yöntemle hastaların şifa bulduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Safra kesesinde taşların bir kısmı, keseden kanala düşerek, kanalın ağzını tıkayabilmekte, bu nedenle safra salgısı bağırsağa akamadığı için hastalarda sarılık, karın ağrısı, bulantı, kusma, ateş gibi sorunlar oluşabilmektedir. Hem safra yolu hem de safra kesesi ameliyatı geçirmesi gereken bu hastalar, kese ameliyatı öncesinde, ERCP yapılarak safra kanalı temizlenmekte, böylece yapılacak ameliyatın sadece safra kesesine yönelik olması sağlanabilmektedir. Bu sayede, hastanın günlerce hastanede kalması veya açık yöntemle safra kesesi ameliyatı geçirmesinin önüne geçilebilmektedir. Kese ameliyatlarında oluşabilecek safra yolu yaralanmalarını tespit ve tedavi etmek artık ERCP ile mümkündür. Özellikle laparoskopik yöntemle yapılan safra kesesi ameliyatları sonrasında meydana gelebilecek, kanalın bağlanması, kesilmesi, kaçakların oluşması gibi bazı istenmeyen yan etkiler, yine ERCP ile tanı ve tedavi yapılabilmektedir. ERCP'nin önemli katkılarından biri, safra yollarında tıkanmaya yol açarak sarılık oluşturan safra yolu ve pankreas tümörlerinde, gerek tanıyı kesinleştirmek gerekse stent denilen tüpler yerleştirerek sarılığı açmak ve ameliyat öncesi hastanın genel durumunu düzeltmek veya ameliyattan kurtarmak amacıyla ERCP uygulanmaktadır. 500 civarında ERCP işlemini gerçekleştirdik. Bölge illerden de hastanemize hasta alarak, tedavilerini yapıyoruz."

Şanlıurfa'da safra ve pankreas tedavisinde ERCP yöntemi
Şanlıurfa'da safra ve pankreas tedavisinde ERCP yöntemi
Şanlıurfa'da safra ve pankreas tedavisinde ERCP yöntemi
Şanlıurfa'da safra ve pankreas tedavisinde ERCP yöntemi
Şanlıurfa'da safra ve pankreas tedavisinde ERCP yöntemi
Şanlıurfa'da safra ve pankreas tedavisinde ERCP yöntemi
Şanlıurfa'da safra ve pankreas tedavisinde ERCP yöntemi
Şanlıurfa'da safra ve pankreas tedavisinde ERCP yöntemi
Şanlıurfa'da safra ve pankreas tedavisinde ERCP yöntemi

Araştırma Hastanesi, Mehmet Akif İnan, Hastane, Uğurlu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da safra ve pankreas tedavisinde ERCP yöntemi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Jose Mourinho, mağlubiyet sonrası yaptığı paylaşımla oyuncularına seslendi :Umarım herkes benim kadar üzgündür Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı: BIST Repo-Ters Repo fonlaması sıfırlanacak Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Uzman isim uyardı: Aspirin her koronavirüs hastası için uygun değil Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı Nice'te 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırgan İtalya'dan belge alarak Fransa'ya gelmiş Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor
Starbucks'a koronavirüs darbesi: Net karı yüzde 51 düştü Starbucks'a koronavirüs darbesi: Net karı yüzde 51 düştü         
10:16
Son Dakika! Eski başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Son Dakika! Eski başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti         
09:56
Ayakta yolcu taşırken yakalanan minibüs şoföründen polise; ''15 dakika önce ceza yedim, bu seferlik idare et Ayakta yolcu taşırken yakalanan minibüs şoföründen polise; ''15 dakika önce ceza yedim, bu seferlik idare et"         
09:25
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti         
08:53
Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu         
07:45
Scarlett Johansson, komedyen Colin Jost ile evlendi Scarlett Johansson, komedyen Colin Jost ile evlendi         
03:27
11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı         
23:55
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor         
21:15
Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor         
20:00
İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı         
19:04
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi         
16:47
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 10:32:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da safra ve pankreas tedavisinde ERCP yöntemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei