Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Sağanak

Şanlıurfa'da Sağanak

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bazı evler sular altında kaldı.

Şanlıurfa'da Sağanak, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bazı evler sular altında kaldı.

Geceden bu yana devam eden ve etkisini arttıran sağanak nedeniyle Şekerli Mahallesi yakınlarından geçen dere taştı.

Derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı. Bölgeye giden belediye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada Karacadağ bölgesinde kar nedeniyle kapalı olan 15 mahallenin yolunun açılması için ekiplerce başlatılan çalışmalar da devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:00 Kaynak: AA

Siverek, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deniz Çakır'ın Sözlü Tacizine Uğradıklarını Söyleyen Başörtülü Kadınların Avukatından Yeni Açıklama: Yansıtılanın Fazlası Yaşandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaybettiği Tazminatlar İçin CHP'li Vekiller Aralarında 5'er Bin TL Toplayacak

Ceren Damar Cinayetinden Önce Aynı Üniversite, Darp Olayına Göz Yummuş İş Yeri Soyulan Esnaf, Hırsızın Gönderdiği Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 15:03:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Sağanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]