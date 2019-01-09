Şanlıurfa'da Sağanak

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bazı evler sular altında kaldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bazı evler sular altında kaldı.



Geceden bu yana devam eden ve etkisini arttıran sağanak nedeniyle Şekerli Mahallesi yakınlarından geçen dere taştı.



Derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı. Bölgeye giden belediye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.



Bu arada Karacadağ bölgesinde kar nedeniyle kapalı olan 15 mahallenin yolunun açılması için ekiplerce başlatılan çalışmalar da devam ediyor.

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